Палкин прокомментировал потенциальные трансферы Тайсона и Коноплянки

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слухи о возможном переходе Тайсона в Рому и подписании "горняками" Евгения Коноплянки.

"Эти события никак не связаны между собой. Тайсон сильный игрок, всем известны его возможности. Если бы он был на несколько лет моложе – он мог бы стоить 150 млн евро. Сегодня мы оцениваем его трансфер в 30 млн евро. Если клубы готовы заплатить 30 млн – они смогут его выкупить", – цитирует Палкина football.ua.

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Напомним, Рома заинтересована в подписании Тайсона, но не намерена платить сумму, которую требует Шахтер. Также, недавно сеть подорвала информация, что донецкий клуб может подписать вингера Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянку.

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