Ліон здолав Монако (2:0) в рамках 10-го туру чемпіонату Франції не без допомоги гравця збірної Бразилії Лукаса Пакета.

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Наприкінці зустрічі 24-річний півзахисник майстерним прихованим пасом пошив у дурні суперника, а далі Емерсон та Денайєр у два дотики перевели м'яч у сітку воріт.

Нагадаємо, у вересні 2020-го Ліон викупив Лукаса у Мілана за 20 млн євро. У нинішньому сезоні Ліги 1 Пакета за 10 матчів відзначився 4-ма голами та асистом.

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