Полузащитник Лиона Лукас Пакета создал украшение в поединке против Монако.

Лион одолел Монако (2:0) в рамках 10-го тура чемпионата Франции не без помощи игрока сборной Бразилии Лукаса Пакета.

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В конце встречи 24-летний полузащитник изысканным скрытым пасом оставил в дураках соперника, а дальше Эмерсон и Денайер в два касания перевели мяч в сетку ворот.

Напомним, в сентябре 2020-го Лион выкупил Лукаса у Милан за 20 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Пакета за 10 матчей отличился 4-мя голами и ассистом.

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