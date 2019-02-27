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"Оце так попа": дружина Ярмоленка виклала гарячі фото з відпочинку – Андрій їх оцінив

11:55 4632 Читать на русском
"Оце так попа": дружина Ярмоленка виклала гарячі фото з відпочинку – Андрій їх оцінив
Андрій та Інна

Поки півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко відновлюється від травми, його дружина відправилась на відпочинок у теплі краї.

Інна вирушила з дітьми в Об'єднані Арабські Емірати і, звичайно ж, виклала фотозвіт з відпочинку у соціальній мережі Інстаграм.

"Навчила сина фотографувати маму, ще декілька уроків – і буде топ", – підписала світлину Інна.

"Сильно гроші не витрачай, бо чоловіка скоро викинуть з Динамо", – дружина Бойка взяла участь в гарячій фотосесії

Засвітився в коментарях під публікацією Інни й сам Андрій Ярмоленко – він оцінив фото дружини.

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Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Дружини футболістів Дівчина дня Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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