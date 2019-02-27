"Оце так попа": дружина Ярмоленка виклала гарячі фото з відпочинку – Андрій їх оцінив

Поки півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко відновлюється від травми, його дружина відправилась на відпочинок у теплі краї.

Інна вирушила з дітьми в Об'єднані Арабські Емірати і, звичайно ж, виклала фотозвіт з відпочинку у соціальній мережі Інстаграм.

"Навчила сина фотографувати маму, ще декілька уроків – і буде топ", – підписала світлину Інна.

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Засвітився в коментарях під публікацією Інни й сам Андрій Ярмоленко – він оцінив фото дружини.

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