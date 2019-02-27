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"Вот это попа": жена Ярмоленко выложила горячие фото с отдыха – Андрей их оценил

11:58 424 Читати українською
"Вот это попа": жена Ярмоленко выложила горячие фото с отдыха – Андрей их оценил
Андрей и Инна

Пока полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко восстанавливается от травмы, его жена отправилась на отдых в теплые края.

Инна отправилась с детьми в Объединенные Арабские Эмираты и, конечно же, выложила фотоотчет с отдыха в социальной сети Инстаграм.

"Научила сына фотографировать маму, еще несколько уроков – и будет топ", – подписала фотографию Инна.

"Сильно деньги не трать, а то мужа скоро выкинут с Динамо", – жена Бойко приняла участие в горячей фотосессии

Засветился в комментариях под публикацией Инны и сам Андрей Ярмоленко – он оценил фото жены.

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Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия Жены футболистов Девушка дня Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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