"Вот это попа": жена Ярмоленко выложила горячие фото с отдыха – Андрей их оценил

Пока полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко восстанавливается от травмы, его жена отправилась на отдых в теплые края.

Инна отправилась с детьми в Объединенные Арабские Эмираты и, конечно же, выложила фотоотчет с отдыха в социальной сети Инстаграм.

"Научила сына фотографировать маму, еще несколько уроков – и будет топ", – подписала фотографию Инна.

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Засветился в комментариях под публикацией Инны и сам Андрей Ярмоленко – он оценил фото жены.

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