Одразу після того, як Лаутаро Мартінес реалізував вирішальний пенальті, гравці збірної Аргентини побігли святкувати вихід в 1/2 фіналу ЧС-2022. Ніколас Отаменді одразу ж почав дражнити когось із гравців суперника, а після гри пояснив свою некрасиву поведінку.

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"Я святкував перед лицем суперників, тому що був один гравець збірної Нідерландів, який під час кожного пенальті підходив і казав неприємні речі одному з наших гравців. Зображення вирване з контексту, ми відсвяткували це у відповідь на провокації", – цитує Отаменді Albiceleste Talk.

Жертвами Отаменді стали Дюмфріс (який отримав жовту картку під час серії пенальті) та Ваут Вегхорст. На кадрах видно, що саме ці представники "ораньє" намагались провокувати суперників перед виконанням 11-метрових.

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Nicolas Otamendi: “I celebrated in face because there was a one Netherlands player, who at every penalty kick we had, was coming and saying things to one of our players. The picture was taken out of context, and we celebrated in response to it.” pic.twitter.com/TBjj1XbKRI — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 10, 2022