Сразу после того, как Лаутаро Мартинес реализовал решающий пенальти, игроки сборной Аргентины побежали праздновать выход в 1/2 финала ЧМ-2022. Николас Отаменди сразу же начал дразнить кого-то из игроков соперника, а после игры объяснил свое некрасивое поведение.

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"Я праздновал перед лицами соперников, потому что был один игрок сборной Нидерландов, который во время каждого пенальти подходил и говорил неприятные вещи одному из наших игроков. Изображение вырвано из контекста, мы отпраздновали это в ответ на провокации", – цитирует Отаменди Albiceleste Talk.

Жертвами Отаменди стали Дюмфрис (получивший желтую карточку во время серии пенальти) и Ваут Вегхорст. На кадрах видно, что именно эти представители "Оранье" пытались провоцировать соперников перед выполнением 11-метровых.

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Nicolas Otamendi: “I celebrated in face because there was a one Netherlands player, who at every penalty kick we had, was coming and saying things to one of our players. The picture was taken out of context, and we celebrated in response to it.” pic.twitter.com/TBjj1XbKRI — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 10, 2022