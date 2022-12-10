Отаменди дразнил игрока сборной Нидерландов после победы в серии пенальти – сладкая месть провокатору
Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди объяснил, почему решил подразнить кого-нибудь из игроков сборной Нидерландов сразу после победы.
Сразу после того, как Лаутаро Мартинес реализовал решающий пенальти, игроки сборной Аргентины побежали праздновать выход в 1/2 финала ЧМ-2022. Николас Отаменди сразу же начал дразнить кого-то из игроков соперника, а после игры объяснил свое некрасивое поведение.
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"Я праздновал перед лицами соперников, потому что был один игрок сборной Нидерландов, который во время каждого пенальти подходил и говорил неприятные вещи одному из наших игроков. Изображение вырвано из контекста, мы отпраздновали это в ответ на провокации", – цитирует Отаменди Albiceleste Talk.
Жертвами Отаменди стали Дюмфрис (получивший желтую карточку во время серии пенальти) и Ваут Вегхорст. На кадрах видно, что именно эти представители "Оранье" пытались провоцировать соперников перед выполнением 11-метровых.
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