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Останній матч Шахова з Лечче в Серії А – відео божевільної перестрілки проти Парми – 3:4

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Останній матч Шахова з Лечче в Серії А – відео божевільної перестрілки проти Парми – 3:4
Лечче – Парма – 3:4 – відео голів та огляд матчу

Лечче драматично поступився Пармі в рамках 38-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

40’ Антонін Барак
45’ Б.’яджо Меккарьєлло
69’ Джанлука Лападула
 
Фабіо Лучоні 11’
Джанлука Капрарі 24’
Андреас Корнеліус 52’
Роберто Інглезе 67’
11’ Фабіо Лучоні
24’ Джанлука Капрарі
40’ Антонін Барак
45’ Б.’яджо Меккарьєлло
52’ Андреас Корнеліус
67’ Роберто Інглезе
69’ Джанлука Лападула

Лечче нашого Євгена Шахова до останнього туру боровся за збереження прописки в Серії А, однак зазнав фіаско. Останній матч команди українця в еліті вийшов феєричним – на двох суперники забили аж 7 голів.

Шахов з Лечче вилетів із Серії А, програвши Пармі у матчі з сімома голами

Шахов вийшов на 61-й хвилині, але не відзначився результативними діями і не допоміг "вовкам" уникнути поразки. Втім, навіть перемога не мала б для Лечче жодного значення, адже в паралельній зустрічі Дженоа за тайм розгромила Верону. Лечче та Шахов вилітають з еліти.

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Теги
Євген Євген Шахов Лечче Лечче Парма Парма Італія Відеоновини Лечче - Парма
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