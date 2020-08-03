Останній матч Шахова з Лечче в Серії А – відео божевільної перестрілки проти Парми – 3:4

Лечче нашого Євгена Шахова до останнього туру боровся за збереження прописки в Серії А, однак зазнав фіаско. Останній матч команди українця в еліті вийшов феєричним – на двох суперники забили аж 7 голів.

Шахов з Лечче вилетів із Серії А, програвши Пармі у матчі з сімома голами

Шахов вийшов на 61-й хвилині, але не відзначився результативними діями і не допоміг "вовкам" уникнути поразки. Втім, навіть перемога не мала б для Лечче жодного значення, адже в паралельній зустрічі Дженоа за тайм розгромила Верону. Лечче та Шахов вилітають з еліти.