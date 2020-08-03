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Последний матч Шахматная с Лечче в Серии А – видео безумной перестрелки против Пармы – 3:4

00:46 - Читати українською
Последний матч Шахматная с Лечче в Серии А – видео безумной перестрелки против Пармы – 3:4
Лечче – Парма – 3:4 – видео голов и обзор матча

Лечче драматично уступил Парме в рамках 38-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

40’ Антонин Барак
45’ Бьяджо Меккарьелло
69’ Джанлука Лападула
 
Фабио Лучони 11’
Джанлука Капрари 24’
Андреас Корнелиус 52’
Роберто Инглезе 67’
11’ Фабио Лучони
24’ Джанлука Капрари
40’ Антонин Барак
45’ Бьяджо Меккарьелло
52’ Андреас Корнелиус
67’ Роберто Инглезе
69’ Джанлука Лападула

Лечче нашего Евгения Шахова до последнего тура боролся за сохранение прописки в Серии А, однако потерпел фиаско. Последний матч команды украинца в элите вышел феерическим – на двоих соперники забили аж 7 голов.

Шахов с Лечче вылетел из Серии А, проиграв Парме в матче с семью голами – Дженоа сохранила прописку в элите

Шахов вышел на 61-й минуте, но не отметился результативными действиями и не помог "волкам" избежать поражения. Впрочем, даже победа не имела бы для Лечче никакого значения, ведь в параллельной встрече Дженоа за тайм разгромила Верону. Лечче и Шахов вылетают из элиты.

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Теги
Евгений Евгений Шахов Лечче Лечче Парма Парма Италия Видеоновости Лечче - Парма
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