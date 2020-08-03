Последний матч Шахматная с Лечче в Серии А – видео безумной перестрелки против Пармы – 3:4

Лечче драматично уступил Парме в рамках 38-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лечче нашего Евгения Шахова до последнего тура боролся за сохранение прописки в Серии А, однако потерпел фиаско. Последний матч команды украинца в элите вышел феерическим – на двоих соперники забили аж 7 голов.

Шахов с Лечче вылетел из Серии А, проиграв Парме в матче с семью голами – Дженоа сохранила прописку в элите

Шахов вышел на 61-й минуте, но не отметился результативными действиями и не помог "волкам" избежать поражения. Впрочем, даже победа не имела бы для Лечче никакого значения, ведь в параллельной встрече Дженоа за тайм разгромила Верону. Лечче и Шахов вылетают из элиты.