СПАЛ вилетів із Серії А, зазнавши поразки від Фіорентини: 38-й тур Серії А, неділя

В рамках останнього туру чемпіонату Італії 2019/20 СПАЛ не зміг грюкнути дверима, програвши Фіорентині. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 38-й тур

СПАЛ – Фіорентина – 1:3

Голи: Д'Аллесандро, 39 – Данкан, 30, Куаме, 89, Пульгар, 90+4

Болонья – Торіно – початок о 21:45

Дженоа – Верона – початок о 21:45

Лечче – Парма – початок о 21:45

Сассуоло – Удінезе – початок о 21:45

Більшість матчів недільної програми останнього туру італійської Серії А не мали турнірного значення, адже всі учасники єврокубків визначені – як і два з трьох аутсайдерів. Одним з них був СПАЛ, який посідав останню позицію й на прощання спробував дати концерт з Фіорентиною. Не вийшло – на 30-й хвилині Боббі Данкан з передачі К'єзи вивів "фіалок" уперед. За дев'ять хвилин феррарці зрівняли зусиллями Д'Аллесандро, однак на більшого їх не вистачило. Наприкінці зустрічі господарів добив Пульгар, який спочатку асистував на Куаме, а потім реалізував пенальті – 1:3.

СПАЛ завершив сезон на двадцятій позиції з такою ж кількістю набраних залікових балів, а Фіорентина, набравши 49 очок, фінішувала десятою.

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