Осасуна вдома розписала нічию з Бетісом

Матч-відкриття 5-го туру чемпіонату Іспанії між Осасуною та Бетісом завершився без голів.

Перший тайм виявився доволі динамічним. Бетіс міг відкрити рахунок вже на 8-й хвилині після виходу Гуардадо на ударну позицію та пострілу з близької відстані, однак голкіпер Рубен врятував Осасуну. Памплонці відповіли гарматою Гарсії на 20-й хвилині, коли м'яч пролетів поруч зі стійкою, однак на 32-й у гру знову довелося вступати Рубену – Педраса пробивав точно у правий кут, але воротар парирував. Перед перервою команди влаштували обмін моментами: Роблес витягнув складний удар Авільї, а Хуанмі замикав подачу головою – трішки неточно.

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По перерві Осасуна могла швидко вирватись уперед, однак прекрасний постріл Авільї на 53-й хвилині прийшовся у поперечину. На 63-й же Торрес потужним ударом з 11 метрів запустив м'яч на трибуни. Після цього обидві команди почали проводити заміни, збавили темп, закрилися та, зрештою, розійшлися. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Осасуна набрала 7 очок і піднялася на восьму сходинку в турнірній таблиці. Бетіс, маючи у активі 5 залікових балів, тепер займає тринадцяту позицію.

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