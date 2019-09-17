Барселону можуть оштрафувати на 300 євро через трансфер Грізманна – сюрреалізм дня

Слідчий у так званій "справі Грізманна" Хуанчо Ландабереа оприлюднив вирок щодо трансферу форварда у Барселону.

Бюджет Атлетіко від трансферу Антуана Грізманна може поповнитись на 300 євро! Таке рішення ухвалив суддя, призначений Конкурсним комітетом для вирішення скарги мадридського клубу проти каталонців, повідомляє видання El Mundo.

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Слідчий у справі Хуанчо Ландабереа, запропонував покарати Барселону на суму 300 євро або змусити клуб провести один матч без глядачів на стадіоні Камп Ноу. У своєму рішення він спирається на Дисциплінарний кодекс іспанської федерації футболу.

Нагадаємо, Атлетіко висунув претензії Барселоні з приводу того, що каталонці розпочали переговори з Грізманном за спиною у "матрацників". Мадридці вимагали за перехід свого гравця 200 млн євро, натомість отримали лише 120 млн.

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