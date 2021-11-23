Захисник Іван Ордець продовжив контракт з московським Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-блакитних".

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Нова угода за схемою 2+1 розрахована до кінця сезону-2023/24 з можливістю продовження ще на один рік.

Нагадаємо, Ордець перейшов у російську команду з донецького Шахтаря влітку 2019 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

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