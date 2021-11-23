Защитник Иван Ордец продлил контракт с московским Динамо, сообщает официальный сайт "бело-голубых".

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Новое соглашение по схеме 2+1 рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Напомним, Ордец перешел в российскую команду из донецкого Шахтера летом 2019 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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