Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів

Олімпік перестріляв Карпати в матчі 26-го туру УПЛ, поступаючись по ходу зустрічі. Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зустрічались Олімпік та Карпати – четверта та третя команди другої шістки. В минулому турі Олімпік нарешті перервав тривалу безвиграшну серію, здолавши Арсенал-Київ, а львів'яни розписали нічию з Чорноморцем.

Карпатам не зміг допомогти найкращий бомбардир команди Мар'ян Швед, який отримав пошкодження незадовго до гри.

Господарі швидко відкрили рахунок – вже на 9-й хвилині Євген Пасіч отримав розрізний пас у штрафний майданчик та ударом з гострого кута вразив дальній кут воріт Кучинського. "Леви" відповіли під завісу тайму – Онгла відібрав м'яч у Снурніцина та покотив на Ді Франко, який розстріляв порожні ворота.

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У другому таймі Карпати вийшли вперед. На 54-й хвилині комбінація Ді Франко – Гуцуляк – Понде завершилась влучним ударом останнього в дотик. Кринський був безсилим. Втім, під завісу матчу Олімпік відігрався – Дегтярьов на 83-й хвилині замкнув скидку Євгена Пасіча.

І тут же Олімпік забив третій гол. Карпати розіграли з центру поля і втратили м'яч. Той же Пасіч справа навісив на Матара Дійє, який шокував львів'ян. 3:2 – божевільна перемога Олімпіка, яка стала для команди другою поспіль.

Ці 3 очки поміняли команді місцями – тепер Олімпік посідає 3 місце в другій шістці (27 очок). У Карпат на 2 пункти менше – "леви" опустились у зону перехідних матчів.