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Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів

18:49 889 Читать на русском
Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів
Олімпік – Карпати: звіт про матч 27.04.2019

Олімпік перестріляв Карпати в матчі 26-го туру УПЛ, поступаючись по ходу зустрічі. Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

9’ Геннадій Пасіч
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє
 
Франціско Ді Франко 36’
Крістіан Понде 54’
9’ Геннадій Пасіч
36’ Франціско Ді Франко
54’ Крістіан Понде
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє

На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зустрічались Олімпік та Карпати – четверта та третя команди другої шістки. В минулому турі Олімпік нарешті перервав тривалу безвиграшну серію, здолавши Арсенал-Київ, а львів'яни розписали нічию з Чорноморцем.

Карпатам не зміг допомогти найкращий бомбардир команди Мар'ян Швед, який отримав пошкодження незадовго до гри.

Господарі швидко відкрили рахунок – вже на 9-й хвилині Євген Пасіч отримав розрізний пас у штрафний майданчик та ударом з гострого кута вразив дальній кут воріт Кучинського. "Леви" відповіли під завісу тайму – Онгла відібрав м'яч у Снурніцина та покотив на Ді Франко, який розстріляв порожні ворота.

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У другому таймі Карпати вийшли вперед. На 54-й хвилині комбінація Ді Франко – Гуцуляк – Понде завершилась влучним ударом останнього в дотик. Кринський був безсилим. Втім, під завісу матчу Олімпік відігрався – Дегтярьов на 83-й хвилині замкнув скидку Євгена Пасіча.

І тут же Олімпік забив третій гол. Карпати розіграли з центру поля і втратили м'яч. Той же Пасіч справа навісив на Матара Дійє, який шокував львів'ян. 3:2 – божевільна перемога Олімпіка, яка стала для команди другою поспіль.

Ці 3 очки поміняли команді місцями – тепер Олімпік посідає 3 місце в другій шістці (27 очок). У Карпат на 2 пункти менше – "леви" опустились у зону перехідних матчів.

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