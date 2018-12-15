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Олімпік попрощався одразу з двома гравцями

15:18 432 Читать на русском
Олімпік попрощався одразу з двома гравцями
Євген Трояновський / Фото з соцмереж

Донецький Олімпік припинив співпрацю Сергієм Мелінішіним і Євгеном Трояновським.

Одразу два гравці Олімпіка припинили свої виступи за донецьку команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Шевчук і Ротань – це тандем хорошого і поганого поліцейського", – генеральний директор Олімпіка

За обопільною згодою сторін розірвано угоди з захисником Сергієм Мелінішіним і півзахисником Євгеном Трояновським. Футболісти отримали статус вільних агентів.

На рахунку Мелінішіна тільки одна гра у складі Олімпіка в поточному сезоні. Трояновський провів шість матчів, у яких віддав одну результативну передачу.

ПІсля 18-ти турів УПЛ Олімпік посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці.

В ФФУ не знають, чи отримає Олімпік атестат на участь в УПЛ наступного сезону, – гендиректор клубу

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Євген Трояновський Євген Трояновський Олімпік Олімпік Сергій Мелінишин Сергій Мелінишин
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