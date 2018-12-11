"Шевчук і Ротань – це тандем хорошого і поганого поліцейського", – генеральний директор Олімпіка

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов оцінив роботу Вячеслава Шевчука і Руслана Ротаня на чолі тренерського штабу донецького клубу.

"Спочатку я сперечався з президентом, скептично ставився до зміни тренера. Владислав Григорович сказав: "Ось подивишся, у В'ячеслава є потенціал". Так і вийшло, ми зараз бачимо, що у нашого тренерського штабу високий потенціал. Поки у Шевчука мало досвіду, але у нього велике майбутнє. Те ж можу сказати і про Руслана Ротаня. Я багато чув про нього доброго, але, коли познайомився з ним, зрозумів, чому він закохує в себе уболівальників.

"Я повівся на провокацію", – Шевчук прокоментував свою дискваліфікацію

Чи гармонійна зв'язка Шевчука і Ротаня? Так, безумовно. Ініціатором запрошення Руслана був сам В'ячеслав.

Що нового вніс тренерський штаб Шевчука? В першу чергу, це енергетика. Всі бачать, наскільки імпульсивний Слава – і на полі, і в роздягальні. Це надає йому родзинку. Ротань мені більше нагадує Санжара, він більш стриманий, менш емоційний. У них тандем хорошого і поганого поліцейського. В'ячеслав Анатолійович емоційний, але тут головне не переходити межу. Поки йому це добре вдається", – цитує Антонова офіційний сайт клубу.

Після 18-ти турів УПЛ Олімпік знаходиться на 9-й сходинці, маючи в активі 19 очок.

"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік