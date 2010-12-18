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В ФФУ не знають, чи отримає Олімпік атестат на участь в УПЛ наступного сезону, – гендиректор клубу

9 грудня 23:52 87 Читать на русском
В ФФУ не знають, чи отримає Олімпік атестат на участь в УПЛ наступного сезону, – гендиректор клубу
Олімпік / ФК Олімпік

Гендиректор Олімпіка Олексій Антонов розповів, які наслідки для клубу може мати дискваліфікація молодіжних команд.

"Ми маленький клуб, у нас маленький бюджет. Йти в Лозанну – це витрати 50-60 тисяч євро, це великі для нас гроші. Ми намагаємося зараз своїми силами цю ситуацію вирівняти.

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Головне – інше. За регламентом основна команда не може отримати атестат, якщо немає молодіжних команд. Молодіжні команди хочуть на два роки дискваліфікувати. Влітку нам можуть не дати атестат. У нас така ситуація, ми дали запит в ФФУ, щоб дали відповідь, чи братиме участь головна команда. Відповіді немає. Сказали, що не знають. Існування Олімпіка під загрозою", – сказав Антонов в ефірі програми Великий Футбол на каналі Футбол 1.

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Теги
ФФУ Атестація клубів УПЛ УПЛ Олексій Антонов Олексій Антонов Олімпік Олімпік
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