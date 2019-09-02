Екс-тренер Динамо Гомес офіційно очолив Олімпік

Іспанський фахівець Вісенте Гомес працевлаштувався у донецькому Олімпіку.
Вісенте Гомес залишив свій підпис на трирічному контракті з Олімпіком, повідомляє офіційний сайт клубу.
Санжар очолить Карпати, – Вацко
На цій посаді 47-річний іспанець замінив Ігоря Климовського, який виконував обов'язки головного тренера після нещодавнього звільнення Жуліо Сезара.
Нагадаємо, Гомес з червня працював у Динамо, але згодом покинув київський клуб після звільнення Олександра Хацкевича. іспанський фахівець має досвід роботи з Сергієм Ребровим в Динамо та Аль-Ахлі. Також він входив у тренерський штаб Спартака разом із Раулем Ріанчо.
Після 6-ти турів Олімпік перебуває на останній сходинці УПЛ, маючи в активі одне очко.
Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики