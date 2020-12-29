Олімпік планує повернути екс-голкіпера Динамо

Донецький Олімпік розглядає варіант з підсиленням воротарської позиції під час зимової перерви.

Олімпік збирається повернути у свої ряди вихованця і колишнього гравця київського Динамо Артема Кичака, інформує Динамомания.

Вихованець Динамо розірвав контракт з Олімпіком

Досвідчений воротар вже півроку перебуває без клубу, після того як покинув угорський МТК у червні. До цього він захищав кольори Олімпіка упродовж одного сезону. Серед українських клубів Кичака також були Волинь та Динамо. Джерело запевняє, що Олімпік вже розпочав активну роботу для підписання 30-річного стража воріт на правах вільного агента.

Нагадаємо, на зимову паузу команда Вісенте Гомеса пішла 9-ю у турнірній таблиці чемпіонату України.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру