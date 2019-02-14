Олімпіакос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич задоволений результатом гри проти Олімпіакоса, але вважає, що все в будь-якому випадку буде вирішуватися у матчі-відповіді в Києві.

"Навіть після пропущеного гола команда не відійшла від плану на гру, про який ми говорили до її початку. Було розуміння організації та структури гри. В перерві ми попросили хлопців більш агресивно грати вперед, на початку матчу ми десь більше грали вздовж і поперек.

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів

Все одно все буде вирішуватись у Києві. Так, результат 2:2 нас задовольняє, але в будь-якому випадку все буде вирішено вже в Києві.

Відсутність Кадара? Після вчорашнього тренування ми прийняли рішення, що він не гратиме. Він сам сказав, що не зможе зіграти. Будемо бачити, в якому він буде стані. Він вже пропустив 10 днів.

Вихід Соля в основі – це моє рішення. Його роботою на полі я задоволений. Він здійснював тиск на захисників і зіграв сьогодні на команду.

Так, ми не очікували таких змін у складі Олімпіакоса, які відбулися порівняно з ПАОКом. А який у них був план на гру – це їхня справа. Ми притримувалися свого плану та своєї тактики", – зазначив Хацкевич на прес-конференції після матчу в Афінах.

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