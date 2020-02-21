Олімпіакос – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТакеУкраїна — 11:41 3753
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Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогуЛіга Європи — 11:28 3057
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Шахтар – Бенфіка: InStat визначив найкращого гравця матчу 1/16 Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:41 719
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