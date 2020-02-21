Олімпіакос – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Арсенал на виїзді здолав Олімпіакос. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Пірейський Олімпіакос протягом тривалого часу тримав свої ворота на замку у зустрічі з лондонським Арсеналом.

Хлопчик розгубився і потрапив на командне фото Арсенала – момент дня у Лізі Європи

Однак під кінець матчу французькому форварду "канонірів" Александру Ляказетту вдалось розпакувати ворота Жозе Са і забити єдиний гол у матчі.

Свою спробу на вихід в 1/8 фіналу греки спробують реалізувати вже за тиждень, 27 лютого, у матчі-відповіді на Емірейтсі.

Вулверхемптон знищив Еспаньйол, Арсенал дотиснув Олімпіакос, Джеррард здійснив вражаючий камбек