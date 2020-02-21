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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Олімпіакос – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

10:49 329 Читать на русском
Олімпіакос – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Олімпіакос – Арсенал – 0:1 / Твіттер ФК Арсенал

 У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Арсенал на виїзді здолав Олімпіакос. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

 
Александр Ляказетт 81’
81’ Александр Ляказетт

Пірейський Олімпіакос протягом тривалого часу тримав свої ворота на замку у зустрічі з лондонським Арсеналом.

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Однак під кінець матчу французькому форварду "канонірів" Александру Ляказетту вдалось розпакувати ворота Жозе Са і забити єдиний гол у матчі.

Свою спробу на вихід в 1/8 фіналу греки спробують реалізувати вже за тиждень, 27 лютого, у матчі-відповіді на Емірейтсі.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Відеоновини Ліга Європи Олімпіакос - Арсенал Арсенал Арсенал Олімпіакос Олімпіакос
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