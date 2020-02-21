Олимпиакос – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Арсенал на выезде одолел Олимпиакос. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Пирейский Олимпиакос в течение длительного времени держал свои ворота на замке во встрече с лондонским Арсеналом.

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Однако к концу матча французском форварду "канониров" Александру Ляказетту удалось распаковать ворота Жозе Са и забить единственный гол в матче.

Свою попытку на выход в 1/8 финала греки попытаются реализовать уже через неделю, 27 февраля, в ответном матче на Эмирейтс.

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