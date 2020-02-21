toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Олимпиакос – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

10:53 30 Читати українською
Олимпиакос – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча
Олимпиакос – Арсенал – 0:1 / Твиттер ФК Арсенал

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Арсенал на выезде одолел Олимпиакос. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

 
Александр Ляказетт 81’
81’ Александр Ляказетт

Пирейский Олимпиакос в течение длительного времени держал свои ворота на замке во встрече с лондонским Арсеналом.

Мальчик растерялся и попал на командное фото Арсенала – момент дня в Лиге Европы

Однако к концу матча французском форварду "канониров" Александру Ляказетту удалось распаковать ворота Жозе Са и забить единственный гол в матче.

Свою попытку на выход в 1/8 финала греки попытаются реализовать уже через неделю, 27 февраля, в ответном матче на Эмирейтс.

Вулверхэмптон уничтожил Эспаньол, Арсенал дожал Олимпиакос, Джеррард совершил впечатляющий камбэк

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Шахтер – Бенфика: украинец с рекордом ЛЕ, плохой результат, неожиданный игрок матча и VAR против дончан
05:30
3460
Теги
Лига Европы Видеоновости Олимпиакос - Арсенал Арсенал Арсенал Олимпиакос Олимпиакос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча
    Ліга Європи — 20 фев5736 Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча
8
час
:
31
мин
Ницца
20:00
Брест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук