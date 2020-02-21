Олимпиакос – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

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Шахтер – Бенфика: украинец с рекордом ЛЕ, плохой результат, неожиданный игрок матча и VAR против дончан
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Шахтер – Бенфика: послематчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига Европы — 20 фев 625
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Александрия подтвердила запрет на регистрацию новых игроков – ФИФА не признала апелляцию украинского клубаУкраина — 20 фев 309
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Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітерMykhailo_Yukhymenko — 20 фев 2169