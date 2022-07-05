Атакувальний півзахисник Артем Шулянський підписав 3-річний контракт з Олександрією, інформує офіційний сайт "жовто-чорних".

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Хавбек вважався одним з найперспективніших вихованців Динамо. Він встиг провести за киян дві кампанії в Юнацькій лізі УЄФА (2018/19 і 2019/20) – один гол та 3 асисти в 10 матчах. Прогрес таланта зупинився через важку травму "хрестів", яку він отримав наприкінці 2020 року. У минулому скороченому сезоні Артем відіграв 15 матчів та оформив 4 голи.

Шулянський так і не дочекався шансу в дорослій команді Динамо, а нещодавно став вільним агентом. Нагадаємо, Олександрія фінішувала шостою і не буде виступати у єврокубках.

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