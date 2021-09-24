Напередодні азовці оголосили про прихід двох легіонерів: хорватського захисника Петара Босанчіча і хавбека збірної Північної Македонії Стефана Спіровскі. Обидва гравці уклали угоди до кінця сезону.

Кубок України: Динамо і Шахтар вступають у бій матчами проти представників УПЛ – іронія жеребкування 1/8 фіналу

Як стверджує meta-ratings, ініціатором їхньої появи в українському футболі був директор із футболу Шахтаря Даріо Срна. Легенда "гірників" у подальшому може навіть отримати відсоток від їхнього продажу, якщо у послугах балканців будуть зацікавлені інші колективи.

Зауважимо, наразі Маріуполь розташувався на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ. Азовці вже тривалий час мають тісні відносини з Шахтарем і щороку орендують чимало представників донеччан.

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