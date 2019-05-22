Александрия в большинстве не смогла дожать Мариуполь, но досрочно оформила "бронзу" чемпионата

Мариуполь и Александрия не выявили сильнейшего в поединке 30-го тура Премьер-лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Стартовые минуты прошли под диктовку приазовцев. Подопечные Александра Бабича пытались забить быстрый мяч, и напор Мариуполя вполне мог завершиться голом. Микицей проспал рывок Руслана Фомина и сфолил против опытного форварда на 8-й минуте – пенальти. К отметке подошел Зубков, но переиграть известного специалиста по отражению одиннадцатиметровых Панькива не сумел.

Неудача, однако, не выбила Мариуполь из колеи. Приазовцы продолжили давить на александрийцев, и на 14-й минуте лишь чудом Мишнёв не замкнул на дальней штанге классный навес с правого фланга. Гости ответили ударом Бухала со второго этажа – над перекладиной. А потом Валерий Лучкевич неплохо пробивал со средней дистанции, но из-за рикошета мяч вылетел на угловой.

Постепенно ребята Шарана выровняли игру и начали искать собственные возможности на чужой половине поля. Парадокс, но почти сразу после этого Мариуполь вышел вперед. Панькив кулаками выбил мяч после подачи с фланга, но Пихалёнок с лета в касание прекрасно положил мяч под перекладину – 1:0!

Пропустив, Александрия добавила и прижала Мариуполь к воротам. Правда, к реальным возможностям забить дело доходило редко. В актив александрийцев можно записать дальний удар Банады после ошибки Худжамова, когда мяч "облизал" перекладину. Зато "чайки" могли наказать гостей в контратаке. Мишнёв на 43-й минуте под углом вырвался на свидание с Панькивом, но переиграть кипера не сумел. А в ответной атаке Александрия заработала свой пенальти: Яворский завалил соперника при попытке нанести удар и получил прямую красную карточку от Арановского. Запорожан уверенно реализовал одиннадцатиметровый, не оставив вратарю хозяев ни единого шанса – 1:1.

Удаление серьезно повлияло на второй тайм. Мариуполь прижался к воротам, выжидая своего шанса наказать Александрию в контратаке. Гости захватили инициативу, много комбинировали, но серьезные моменты создавали нечасто. На 58-й минуте Банада дальним ударом решил проверить бдительность Худжамова, но Рустам в прекрасном прыжке парировал мяч.

Свой момент упустил и Лучкевич. Валерий неплохо бил под перекладину, но Худжамов сумел перевести удар на угловой. Контратаки же "чаек" выглядело бледно и Панькив большую часть тайма откровенно скучал. Немного нарушил покой кипера активный Мишнёв, но в итоге отдал передачу в офсайд.

Под занавес поединка еще две возможности потеряли александрийцы. Сначала Пономарь хорошо сориентировался и пробил в касание после отскока – выше ворот. А потом удару Ситало затылком не хватило точности.

Итак, 1:1 – ничья, обеспечившая бронзовые награды для Александрии за 2 тура до конца чемпионата. Набранное же Мариуполем очко еще пригодится приазовцам в борьбе с луганской Зарей за 4-ю строчку.