Воротар Шахтаря Георгій Єрмаков перейшов у Олександрію на правах оренди.

19-річний голкіпер підписав контракт з "містянами" на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Олександрія оголосила про трансфер Кожушка

Георгій Єрмаков є вихованцем київської ДЮСШ 15. У другій половині сезону 2020/2021 він вже виступав за юніорський склад Олександрії на правах оренди. У складі Олександрії U-19 Єрмаков провів 9 матчів, у яких пропустив 8 м'ячів. В 4 матчах Георгій зберіг ворота сухими.

Нагадаємо, влітку команда втратила багаторічного основного воротаря та екс-голкіпера збірної України Юрія Паньківа, який перебрався в Рух.

"Мене вдарив тренер, я йшов і плакав": останнє інтерв’ю Чубарова – легендарний адміністратор Динамо обожнював поезію