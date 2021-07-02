Вратарь Шахтера Георгий Ермаков перешел в Александрию на правах аренды.

19-летний голкипер подписал контракт с "горожанами" на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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Георгий Ермаков является воспитанником киевской ДЮСШ 15. Во второй половине сезона 2020/21 он уже выступал за юниорский состав Александрии на правах аренды. В составе Александрии U-19 Ермаков провел 9 матчей, в которых пропустил 8 мячей. В 4 матчах Георгий сохранил ворота сухими.

Напомним, летом команда потеряла многолетнего основного вратаря и экс-голкипера сборной Украины Юрия Панькова, который перебрался в Рух.

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