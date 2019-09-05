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Олександрія оголосила заявку на груповий етап Ліги Європи

21:01 305 Читать на русском
Олександрія оголосила заявку на груповий етап Ліги Європи
Олександрія / ФК Олександрія

Команда Шарана стартує виїзним матчем проти Вольфсбурга.

Олександрія оголосила заявку на матчі групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У список "А" головний тренер команди Володимир Шаран включив наступних гравців:

Воротарі: Дмитро Рудик, Олег Білик, Юрій Паньків

Захисники: Денис Мірошниченко, Гліб Бухал, Валерій Лучкевич, Павло Пашаєв, Антон Шендрик, Каспарс Дубра

Півзахисники: Кирило Ковалець, Євген Протасов, Олексій Довгий, Максим Третьяков, Андрій Запорожан, Кирило Дришлюк, Дмитро Шастал, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Жоау Тейшейра, Максим Задерака

Нападники: Денис Безбородько, Артем Сітало

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За списком "Б" проходять захисники Владислав Бабогло, Тимур Стецьков і Кирило Прокопчук, а також півзахисник Богдан Литвяк.

Нагадаємо, у групі І Ліги Європи Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Сент-Етьєном і Гентом.

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Теги
Ліга Європи Ліга Європи 2019/20 Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн
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