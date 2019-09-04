Шаран: Гравці Олександрії хотіли зіграти у Лізі Європи з Арсеналом або Манчестер Юнайтед

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не опустив руки після оголошення результатів жеребкування групового етапу Ліги Європи.

"Я розумію, що хлопці хотіли зіграти з Арсеналом, з Манчестер Юнайтед. Але коли я побачив усі групи, й очікував, куди потрапить Олександрія, сказав – хоча б обійшлося без важких перельотів, бо потім нам грати в чемпіонаті України, треба не забувати й про УПЛ. І коли я побачив групу, де були Арсенал, Астана і Партизан, думаю – тільки б не в цю групу.

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Коли нам дістався Вольфсбург, Сент-Етьєн і Гент, то вже трішки заспокоївся. Не в тому плані, що ці команди слабкіші. Стало спокійніше в психологічному плані, тому що ми на зборі у Нідерландах грали з суперниками рівня Сент-Етьєна й Гента. Тому, можемо мати надію на позитивний результат з цими командами.

Однозначно, що будемо виступати достойно. Головне, що перша гра в нас на виїзді у Вольфсбурзі з однойменним потужним клубом. Я порівняв трансферну вартість команд, які беруть участь у груповому етапі Ліги Європи. Ми на третьому місці знизу (46 місце). Вольфсбург – на дев’ятому місці. Сент-Етьєн – на 17. Гент – на 22 місці", – цитує Шарана офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Олександрія потрапила в групу І, де їй конкуренцію складуть Сент-Етьєн, Вольфсбург та Гент.

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