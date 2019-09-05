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Александрия объявила заявку на групповой этап Лиги Европы

21:01 83 Читати українською
Александрия объявила заявку на групповой этап Лиги Европы
Александрия / ФК Александрия

Команда Шарана стартует выездным матчем против Вольфсбурга.

Александрия объявила заявку на матчи группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В список "А" главный тренер команды Владимир Шаран включил следующих игроков:

Вратари: Дмитрий Рудык, Олег Билык, Юрий Панькив.

Защитники: Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Антон Шендрик, Каспарс Дубра.

Полузащитники: Кирилл Ковалец, Евгений Протасов, Алексей Довгий, Максим Третьяков, Андрей Запорожан, Кирилл Дришлюк, Дмитрий Шастал, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Жоау Тейшейра, Максим Задерака.

Нападающие: Денис Безбородько, Артем Ситало.

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По списку "Б" проходят защитники Владислав Бабогло, Тимур Стецьков и Кирилл Прокопчук, а также полузащитник Богдан Литвяк.

Напомним, в группе I Лиги Европы Александрия сыграет с Вольфсбургом, Сент-Этьеном и Гентом.

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Теги
Лига Европы Лига Европы 2019/20 Вольфсбург Вольфсбург Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен
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