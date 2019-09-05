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Олександрія організовує безкоштовний автобус на матч Ліги Європи

19:41 196 Читать на русском
Олександрія організовує безкоштовний автобус на матч Ліги Європи
Автопідтримка для фанів / ФК Олександрія

Керівництво футбольного клубу безоплатно доправить фанів команди у Німеччину на матч з Вольфсбургом.

 

Олександрія готує подарунок для своїх уболівальників – клуб планує надати транспортну підтримку фанам на матч групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга. На гру, яка відбудеться 19 вересня у німецькому Вольфсбурзі, з Олександрії вирушить автобус із вболівальниками. Заявки на подорож приймаються до понеділка 9 вересня.

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Офіційний сайт клубу наголошує, що є всього 60 вільних місць, а фанам необхідно буде оплатити тільки квиток на гостьовий сектор Фольксваген-Арени.

Нагадаємо, у груповому етапі Ліги Європи команда Шарана також зіграє з бельгійським Гентом і французьким Сент-Етьєном.

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Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи Ліга Європи 2019/20 Вольфсбург - Олександрія Вольфсбург Вольфсбург Гент Гент Олександрія Олександрія
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