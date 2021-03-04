Олександрія – Зоря: Шаран пояснив, чому не хотів отримати у суперники Кубка України Динамо та Агробізнес
Наставник Олександрії Володимир Шаран оцінив результати жеребкування півфіналу КУ, де його підопічні зустрінуться із луганською Зорею.
"Я вчора відразу сказав, що нам, швидше за все, попадеться Зоря. Я тільки хотів, щоб ми грали вдома. Чому вдома? Бо перед цим у нас виїзд до Львова і, звичайно, важка дорога, тому і хотів грати вдома. Сподіваюся, що буде підтримка вболівальників.
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Нам приємно буде зустрітися з Зорею. Найгірший варіант – це був би матч з Динамо на виїзді. Але і Агробізнес – не подарунок. Ми куми з Чижевським, я хрещений батько його сина. Тому з ним не хотілося зустрічатися", – цитує Шарана ТК Футбол.
Нагадаємо, поєдинки півфіналу Кубка України заплановані на 21 квітня.
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