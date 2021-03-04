"Я вчора відразу сказав, що нам, швидше за все, попадеться Зоря. Я тільки хотів, щоб ми грали вдома. Чому вдома? Бо перед цим у нас виїзд до Львова і, звичайно, важка дорога, тому і хотів грати вдома. Сподіваюся, що буде підтримка вболівальників.

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Нам приємно буде зустрітися з Зорею. Найгірший варіант – це був би матч з Динамо на виїзді. Але і Агробізнес – не подарунок. Ми куми з Чижевським, я хрещений батько його сина. Тому з ним не хотілося зустрічатися", – цитує Шарана ТК Футбол.

Нагадаємо, поєдинки півфіналу Кубка України заплановані на 21 квітня.

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