"Я вчера сразу сказал, что нам, скорее всего, попадется Заря. Я только хотел, чтобы мы играли дома. Почему дома? Потому что перед этим у нас выезд во Львов и, конечно, трудная дорога, поэтому и хотел играть дома. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков.

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Нам приятно будет встретиться с Зарей. Худший вариант – это был бы матч с Динамо на выезде. Но и Агробизнес – не подарок. Мы кумовья с Чижевским, я крестный отец его сына. Поэтому с ним не хотелось встречаться", – цитирует Шарана ТК Футбол.

Напомним, поединки полуфинала Кубка Украины запланированы на 21 апреля.

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