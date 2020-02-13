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Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

10:13 219 Читать на русском
Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2 / фото ФК Олександрія

СК Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Олександрією (2:1) в рамках контрольного поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – СК Дніпро-1.

Товариські матчі.

Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2

Голи: Грицук, 30 – Супряга, 10, Булеца, 56

СК Дніпро-1 повів у рахунку, коли Супряга класним ударом поклав м'яч у дальній кут. Олександрія вирівняла становище у першій половині, Грицук скористався жахливими діями захисту дніпрян та пробив голкіпера.

СК Дніпро-1 обіграв Олександрію завдяки голам динамівців – обидва клуби провели по дві гри за день

А в другій половині Булеца приніс перемогу СК Дніпро-1, опинившись першим на добиванні після дальнього пострілу.

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Теги
Олександрія Олександрія Товариські матчі Зимові збори СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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