Александрия – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор матча

СК Днепр-1 одержал минимальную победу над Александрией (2:1) в рамках контрольного поединка. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – СК Днепр-1.

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Александрия – СК Днепр-1 – 1:2

Голы: Грицук, 30 – Супряга, 10, Булеца, 56

СК Днепр-1 повел в счете, когда Супряга классным ударом положил мяч в дальний угол. Александрия выровняла положение в первой половине, Грицук воспользовался ужасными действиями защиты днепрян и пробил голкипера.

СК Днепр-1 обыграл Александрию благодаря голам динамовцев – оба клуба провели по две игры в день

А во второй половине Булеца принес победу СК Днепр-1, оказавшись первым на добивании после дальнего выстрела.