toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Александрия – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор матча

10:16 50 Читати українською
Александрия – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор матча
Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2 / фото ФК Олександрія

СК Днепр-1 одержал минимальную победу над Александрией (2:1) в рамках контрольного поединка. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – СК Днепр-1.

Товарищеские матчи.

Александрия – СК Днепр-1 – 1:2

Голы: Грицук, 30 – Супряга, 10, Булеца, 56

СК Днепр-1 повел в счете, когда Супряга классным ударом положил мяч в дальний угол. Александрия выровняла положение в первой половине, Грицук воспользовался ужасными действиями защиты днепрян и пробил голкипера.

СК Днепр-1 обыграл Александрию благодаря голам динамовцев – оба клуба провели по две игры в день

А во второй половине Булеца принес победу СК Днепр-1, оказавшись первым на добивании после дальнего выстрела.

blog_ava
Лунин покорил сердца новых поклонников – видео всех сейвов украинца в составе Овьедо
06:30
381
Теги
Александрия Александрия Товарищеские матчи Зимние сборы СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
16
мин
Милан
21:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук