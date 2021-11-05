Олександрія обіграла Металіст 1925 у поєдинку-відкритті 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команди обмінялись чудовими моментами на старті, після чого забили підопічні Юрія Гури. Рибалка вирізав чудовий пас між лініями на Кирюханцева, а той з гострого кута результативно пробив.

Олександрія впевнено перемогла Металіст 1925 – харків'яни програли у третьому матчі поспіль

Металіст 1925 намагався зрівняти рахунок і мав для цього нагоду, але підвела реалізація. Натомість Дубра подвоїв перевагу "жовто-чорних" після подачі з кутового і поставив крапку в зустрічі. Олександрія набрала 23 залікові бали та залишилась шостою, харків'яни ж з 19 пунктами розташувались восьмими.