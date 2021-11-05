Александрия – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:51 - Читати українською
Александрия обыграла Металлист 1925 в матче-открытии 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Команды обменялись отличными моментами на старте, после чего забили подопечные Юрия Гуры. Рыбалка вырезал отличный пас между линиями на Кирюханцева, а тот с острого угла результативно пробил.
Александрия уверенно победила Металлист 1925 – харьковчане проиграли в третьем матче подряд
Металлист 1925 пытался сравнять счет и имел для этого возможность, но подвела реализация. Дубра же удвоил преимущество "желто-черных" после подачи с углового и поставил точку во встрече. Александрия набрала 23 зачетных балла и осталась шестой, харьковчане же с 19 пунктами расположились восьмыми.
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