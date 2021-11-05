Команды обменялись отличными моментами на старте, после чего забили подопечные Юрия Гуры. Рыбалка вырезал отличный пас между линиями на Кирюханцева, а тот с острого угла результативно пробил.

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