Професіональна футбольна ліга визначилась з форматом другого за силою дивізіону чемпіонату України на наступний сезон.

На ХХІХ Конференції ПФЛ було затверджено формат Першої ліги сезону-2021/22, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У турнірі візьмуть участь 16 клубів, які за двоколовою системою визначать володарів двох перепусток до елітного дивізіону. Третя й четверта команди Першої ліги зіграють стикові матчі із 14-м та 13-м клубами УПЛ.

Чотири найгірші колективи Першої ліги вилетять до Другої ліги, а 12-а команда проведе матчі плей-офф. Після жеребкування, що відбудеться 1 липня, стане відомий календар чемпіонату.

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