Профессиональная футбольная лига определилась с форматом второго по силе дивизиона чемпионата Украины на следующий сезон.

На ХХІХ Конференции ПФЛ был утвержден формат Первой лиги сезона-2021/22, сообщает официальный сайт УАФ.

Николаев решил покинуть Первую лигу – официальное заявление клуба

В турнире примут участие 16 клубов, которые в два круга определят обладателей двух пропусков в элитный дивизион. Третья и четвертая команды Первой лиги сыграют стыковые матчи с 14-м и 13-м клубами УПЛ.

Четыре худших коллектива Первой лиги вылетят во Вторую лигу, а 12-я команда проведет матчи плей-офф. После жеребьевки, которая состоится 1 июля, станет известен календарь чемпионата.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины после выхода в плей-офф