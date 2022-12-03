Очікування провокацій та скандалів виправдалися. Річ у тім, що у складі збірної Швейцарії виступають чимало етнічних косовських албанців – як-от, Граніт Джака чи Джердан Шакірі. Саме представник Арсенала став одним із найпомітніших у матчі – і справа не лише в його грі. Одноклубник Олександра Зінченка виявився ще тим провокатором.

Політичні провокації почалися ще до гри – ледь не побилися і фанати. Не обійшлося і без традиційних вигуків сербів на підтримку Росії. На щастя, друзі Путіна пакують валізи і їдуть додому з почесним четвертим місцем. Швейцарія У 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зіграє проти Португалії.

Про скандальний матч Мундіалю в Катарі дивіться у черговому відео "Футбол 24".

Швейцарія ефектно покарала Сербію та продерлась у плей-офф ЧС-2022 – поплічники Путіна завершили на дні