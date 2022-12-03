Поединок Сербия – Швейцария в третьем туре чемпионата мира в Катаре прогнозируемо стал горячим.

Ожидания провокаций и скандалов оправдались. Дело в том, что в составе сборной Швейцарии выступают немало этнических косовских албанцев – таких, как Гранит Джака или Джердан Шакири. Именно представитель Арсенала стал одним из самых заметных в матче – и дело не только в его игре. Одноклубник Александра Зинченко оказался еще тем провокатором.

Политические провокации начались еще до игры – чуть не подрались и фанаты. Не обошлось и без традиционных криков сербов в поддержку России. К счастью, друзья Путина пакуют чемоданы и едут домой с почетным четвертым местом. Швейцария В 1/8 финала чемпионата мира-2022 сыграет против Португалии.

О скандальном матче Мундиаля в Катаре смотрите в очередном видео "Футбол 24".

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