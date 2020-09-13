Матч 5 туру Ліги Жупіле між Мехеленом і Остенде подарував один з найкурйозніших моментів року.

Хавбек господарів Астер Вранкс примудрився не влучити у порожні ворота з метра.

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Епізод трапився на 68 хвилині за рахунку 0:0. Після низки помилок і влучання в поперечину м'яч прилетів до Вранкса, який чатував перед воротами. Замість легкого удару в площину, 18-річний гравець Мехелена незграбно наступив на шкіряного і відпустив його кудись вбік. Розплата за марнотратство прийшла в компенсований час – Остенде забив єдиний гол, перемігши на виїзді.

Нагадаємо, що за Мехелен на правах оренди із Селтіка виступає Мар'ян Швед. Щоправда, українець не потрапив у заявку на звітний поєдинок і не бачив ганьби свого одноклубника.

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