"Однокомнатная квартира, зарплата 500 долларов и юрфак университета": Кварцяный – о первом контракт Тимощука с Волынью

Экс-тренер Волыни Виталий Кварцяный вспомнил, как подписывал в 1995 году Анатолия Тимощука, который тогда выступал за киевский спортинтернат.

"Я сказал, что привезу денег – они не захотели. Я тогда говорю ребятам: "Вы киевских каких знаете? Надо на отца Тимощука наехать. Надо его забрать сюда". Они мне: "Сделаем".

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Ребята помогали, они с Волыни ни копейки не взяли. Два раза приезжали к отцу Тимощука, не соглашался. В третий раз поехали к директору интерната. На четвертый – завезли автобус картошки, они сами попросили. Отца ребята все-таки уговорили.

Отец согласился, но при условии, что контракт они с Толиком напишут сами. Говорю: "Что напишешь – все выполним". На осень мы его забрали, люди решили. Никого не поцарапали, никого не били, даже не матюкали. Приходит отец Тимощука и говорит: "Вот мы написали контракт". А что они написали? Контракт на 5 лет, в течение 5-ти лет однокомнатная квартира, зарплата 500 долларов в месяц + 500 подъемных, загранпаспорт и юридический факультет луцкого университета. Отец думал, что из Толи будет судья или прокурор. Ему тогда еще не было 16 лет", – сказал Кварцяный в программе Вацко Live.

Напомним, Тимощук выступал в Волыни с 1995 по 1997 годы, откуда перешел в Шахтер.

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