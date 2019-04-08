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Один канал подав заявку на тендер трансляції матчів УПЛ, – Бебех

18:02 737 Читать на русском
Один канал подав заявку на тендер трансляції матчів УПЛ, – Бебех
Динамо / ФК Динамо Киев

Коментатор сервісу MEGOGO Роман Бебех повідомив, що один з телеканалів подав заявку на тендер трансляції УПЛ.

Один з українських телеканалів подав заявку на придбання прав на трансляцію матчів УПЛ із сезону 2019/20, повідомив журналіст Роман Бебех у програмі ТаТоТаке.

УПЛ на останньому місці серед європейських чемпіонатів за забитими голами у виконанні легіонерів

Який саме канал вирішив придбати права, не повідомляється. Раніше була інформація, що УПЛ хоче заробити 15 млн доларів, на що не були згодні деякі канали.

Також повідомлялось, що претендентами на придбання прав є 2+2, Футбол 1/2, Setanta та MEGOGO.

Теги
телебачення Шахтар Шахтар Динамо Динамо УПЛ Роман Бебех
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