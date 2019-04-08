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УПЛ на останньому місці серед європейських чемпіонатів за забитими голами у виконанні легіонерів

17:10 116 Читать на русском
УПЛ на останньому місці серед європейських чемпіонатів за забитими голами у виконанні легіонерів
Шахтар – Динамо / ФК Динамо

УПЛ посіла останнє місце серед європейських чемпіонатів за показником забитих голів від іноземних виконавців.

УПЛ посіла останнє місце серед європейських чемпіонатів за показником забитих голів від легіонерів, повідомляє офіційний сайт ліги, посилаючись на дані CIES.

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Показник українського чемпіонату склав 25,5% від усіх голів. Це 27-й результат серед 27.

Серед усіх лідирує Кіпр із результатом 86,8% забитих м'ячів з боку легіонерів. Що стосується топ-5 ліг, то АПЛ набрала 68,8%, далі йдуть Серія А – 61,5%, Бундесліга – 61,2%, Ла Ліга – 48,3%, Ліга 1 – 35,6%.

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УПЛ
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