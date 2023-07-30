Південна Пальміра розживеться ще однією командою, яка вже переросла аматорський рівень.

Футбольний клуб Титан планує стати третім професіональним клубом Одеси, повідомляє UA-Футбол.

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Успішні виступи колективу на аматорському рівні надихнули керівництво рухатись далі. Аби завоювати путівку у Другу лігу, Титан вже підписав двох екс-гравців Чорноморця – 34-річного Сергія Політила, з яким Григорчук і Ко не стали продовжувати контракт, та 32-річного Віталія Балашова (якого повернули з чемпіонату Казахстану).

Окрім того, на посаду начальника команди запрошено колишнього тренера Чорноморця Андрія Телесненка. Головним тренером Титана нині є Юрій Куліш, який, окрім України, встиг попрацювати з клубами Молдови (Конструкторул, Шериф та Динамо-Авто), Білорусі (Динамо Мінськ) та Росії (Кубань та Локомотив).

Нагадаємо, в УПЛ Одесу представляє Чорноморець, а у Другій лізі грає Реал Фарма.

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