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Очігава перейшов у естонську Левадію

14 січня 21:28 1360 Читать на русском
Очігава перейшов у естонську Левадію
Зураб Очігава зі спортивним директором Левадії / ФК Левадія

Екс-захисник Динамо Зураб Очігава вирішив продовжити свою кар’єру за кордоном.

Український захисник Зураб Очігава став гравцем естонської Левадії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний гравець підписав зі срібним призером минулого чемпіонату Естонії однорічну угоду. В своїй новій команді футболіст гратиме під номером 3.

Попереднім клубом Очігави була Ворскла, яку він покинув 13 січня 2020 року. Окрім полтавської команди захисник встиг пограти за Ілічівець (нинішній Маріуполь), Динамо, Олімпік та СК Дніпро-1. У поточному сезоні він виходив на поле лише у трьох матчах УПЛ. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Ворскла Ворскла Левадія Левадія Зураб Очігава Зураб Очігава
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