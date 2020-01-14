Очігава перейшов у естонську Левадію

Екс-захисник Динамо Зураб Очігава вирішив продовжити свою кар’єру за кордоном.

Український захисник Зураб Очігава став гравцем естонської Левадії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Колос орендував хавбека Зорі

24-річний гравець підписав зі срібним призером минулого чемпіонату Естонії однорічну угоду. В своїй новій команді футболіст гратиме під номером 3.

Попереднім клубом Очігави була Ворскла, яку він покинув 13 січня 2020 року. Окрім полтавської команди захисник встиг пограти за Ілічівець (нинішній Маріуполь), Динамо, Олімпік та СК Дніпро-1. У поточному сезоні він виходив на поле лише у трьох матчах УПЛ. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко