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Колос орендував хавбека Зорі

14 січня 20:03 1359 Читать на русском
Колос орендував хавбека Зорі
Руслан Костишин / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився планами щодо майбутніх зборів команди і розповів про останні трансфери.

"Збори два рази по два тижні. На першому запланували кондиції та гру привести в порядок, трохи змінити зв’язку, тактику, спробувати по-іншому зіграти. А на другому зборі вже будемо безпосередньо готуватися до чемпіонату.

Костишин озвучив систему штрафів у Колосі

На даний момент підписано контракт з Богдановим, Соловейчиком (латвійським півзахисником – прим.), Петровим, Єфремовим і Ємцем – по ньому орендна угода з Зорею. Всього п’ять футболістів", – сказав Костишин у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, Колос вперше у своїй історії вийшов до УПЛ та посідає досить високе, як для новачка, сьоме місце.

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