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Очигава перешел в эстонскую Левадию

14 января 21:28 154 Читати українською
Очигава перешел в эстонскую Левадию
Зураб Очигава со спортивным директором Левадии / ФК Левадия

Экс-защитник Динамо Зураб Очигава решил продолжить свою карьеру за рубежом.

Украинский защитник Зураб Очигава стал игроком эстонской Левадии, сообщает официальный сайт клуба.

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24-летний игрок подписал с серебряным призером минувшего чемпионата Эстонии однолетнее соглашение. В своей новой команде футболист будет играть под номером 3.

Предыдущим клубом Очигавы была Ворскла, которую он покинул 13 января 2020 года. Кроме полтавской команды защитник успел поиграть за Ильичевец (нынешний Мариуполь), Динамо, Олимпик и СК Днепр-1. В текущем сезоне он выходил на поле лишь в трех матчах УПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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